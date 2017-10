STVV met deze spelers tegen Roda JC

Donderdagmiddag neemt STVV het op Stayen op tegen Roda JC. In die oefenpartij kan Jonas De Roeck wat dingen uitproberen. Hij moet sowieso rekening houden met een aantal afwezigen.

Jonathan Legear, Kurt Abrahams en Igor Vetokele kampen met lichte blessures en blijven aan de kant. Casper De Norre en Alexis De Sart vertoeven bij de Belgische beloften. Jordan Botaka heeft een WK-voorrondematch met Congo tegen Libië op de agenda staan.Yohan Boli, Babacar Gueye en Cristian Ceballos zijn al enkele matchen niet inzetbaar. Stelios Kitsiou en Steven De Petter krijgen rust. Voor Elton Acolatse, Fabien Antunes, Ayala en Dimitrios Goutas biedt deze oefenpartij de kans extra wedstrijdritme op te doen na een periode in de lappenmand.De selectie voor STVV-Roda JC: Pirard, Steppe, Matarrese, Dussaut, Ayala, Kotysch, Teixeira, Goutas, Antunes, Bourard, Charisis, Bezus, Asamoah, Acolatse, Verbeek, Opdenakker, Salah, Sadjo Nitcheu, Casa en Peeters.Deze oefenpartij begint om 12 uur. Gratis toegang voor de fans.Roda JC is niet goed aan het seizoen begonnen. Ze staan na zeven speeldagen op de voorlaatste plaats in de Eredivisie. Jannes Vansteenkiste (ex-Club Brugge en Antwerp) kwam twee keer in actie.Jorn Vancamp, gehuurd van Anderlecht, zit aan vier duels. Met Céléstin Djim loopt er nog een derde Belg rond. Harm van Veldhoven is er technisch directeur.