"Al mijn geld geven om te kunnen voetballen"

Marco Reus behoort tot de beste voetballers in Duitsland. Maar zijn laatste wedstrijd dateert al van 27 mei. De 28-jarige speler van Borussia Dortmund scheurde in die periode de kruisbanden van zijn rechterknie. Zijn geduld raakt op.



"Ik weet niet wanneer ik terug volledig fit zal zijn. En het maakt me eerlijk gezegd niet uit of het nu in januari, februari of maart is. Pas als mijn lichaam het licht op groen zet, keer ik terug."



"Ik zou al mijn geld willen weggeven om gewoon mijn werk te kunnen doen: voetballen", vertelt de aanvallende middenvelder tegenover het tijdschrift GQ. "Ook deze blessure was weer een beproeving, zonder de steun van mijn vriendin en familie was ik helemaal kapot gegaan."



DC