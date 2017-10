Marc Coucke over trainerskwestie KV Oostende

© www.voetbalbelgie.be - DC

Na het vertrek van Yves Vanderhaeghe kwam Adnan Custovic aan het hoofd van de staf te staan. Voor het eerst. De Bosniër is goed begonnen bij KV Oostende met een vier op zes. Voorzitter Marc Coucke wijst alle speculaties over de komst van een nieuwe hoofdtrainer van de hand.



"We spreken zelfs niet met andere kandidaten omdat we absoluut hopen met hem voort te kunnen doen”, zegt Coucke aan Belga. “Hij is heel goed begonnen. Ik krijg ook heel goeie signalen uit de spelersgroep.”



Aan sollicitaties is er aan de Kust nochtans geen gebrek. “We krijgen er verschrikkelijk veel, langs alle mogelijke kanten. Het is echt geen knelpuntberoep”, besluit Coucke.