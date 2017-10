"Risico om voor Club Brugge te tekenen"

© www.voetbalbelgie.be - DC

Reda Jaadi komt veel aan spelen toe bij Antwerp FC. Hij heeft al twee keer meer speelminuten achter zijn naam staan dan vorig seizoen bij KV Mechelen. Hij passeerde ook even bij Club Brugge.



De 22-jarige middenvelder kwam er niet in beeld. "Soms kreeg ik het moeilijk, maar ik had vertrouwen in mijn kwaliteiten. Daarom ook nam ik het risico om in februari voor Club Brugge te tekenen", legt hij uit tegenover Sport/Voetbalmagazine.



"Het probleem daar was dat ik in een ploeg terechtkwam die goed draaide en later ook kampioen werd. Een stem in dat debat kreeg ik niet."