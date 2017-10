Lofzang van Ryan Giggs voor Marouane Fellaini

Er klonk de vorige vier seizoenen kritiek. Waarom had Manchester United zoveel geld uitgegeven voor Marouane Fellaini? Waarom haalden ze zo'n technisch beperkte speler binnen? Kritiek heeft plaatsgemaakt voor respect en zelfs lof.

"Fellaini heeft echt zijn meerwaarde bewezen sinds de blessure van Paul Pogba", stelt Ryan Giggs bij Sky Sports. "Hij heeft belangrijke doelpunten gescoord, zoals hij ook al deed bij Everton, en ik ben zeer blij voor hem na de vele kritiek die hij de voorbije jaren te verduren kreeg.""Ik heb met hem gewerkt en hij is een fantastische kerel om mee te trainen. Hij doet precies wat je hem vraagt.""Hij laat ook niet toe dat de fans hem beÔnvloeden want hij heeft altijd de steun gehad van zijn medespelers en trainers", merkt Giggs op. "Hij is dan ook enorm effectief, kent zijn pluspunten en minpunten, en hij is iemand waarin Josť Mourinho veel vertrouwen heeft. Fellaini heeft het dan ook al enkele diensten bewezen door enkele belangrijke doelpunten te scoren."In negen competitiematchen lukte Fellaini drie goals. Hij scoorde ook in de Champions League tegen FC Basel. Fellaini's laatste doelpunt bij de Rode Duivels dateert van 5 juni 2017 tegen TsjechiŽ.