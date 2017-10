Vandenbempt vreest voor nieuw ontslag in eerste klasse

STVV, Lokeren, KV Oostende, Anderlecht, AA Gent. Wie wordt de volgende club die zijn trainer aan de deur zet? Albert Stuivenberg moet zich zorgen maken. Racing Genk telt slechts 10 op 27.

Volgens Peter Vandenbempt is er een serieus probleem voor de Nederlandse trainer. "Een onverklaarbare, hopeloze, collectieve prestatie van een elftal dat zijn trainer ondankbaar naar de uitgang leek te knoeien", beschrijft hij de eerste helft op Eupen in Sport/Voetbalmagazine.

"Met wat Racing Genk in een al even onverklaarbaar zoveel betere tweede helft liet zien, was iedereen uiteindelijk blij."

Het bestuur betuigde opnieuw haar steun aan Albert Stuivenberg. In de thuismatch tegen Moeskroen zal Genk wel uit een ander vat moeten tappen: een goed resultaat en beter voetbal, ook in de eerste helft.