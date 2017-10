Bertjens neemt met Union revanche op Westerlo

© www.voetbalbelgie.be - DC

Christophe Bertjens ruilde Lommel SK voor KVC Westerlo. Maar de aanvaller proefde er weinig vertrouwen en maakte nog snel de overstap naar Union St-Gilloise.



De 24-jarige Tongenaar lukte in het Kuipke zijn tweede doelpunt voor Union. Na een halfuur prikte Bertjens raak. Na de rust vonden ook Serge Tabekou en Julien Vercauteren de weg naar doel.



De Brusselaars wippen zo over Westerlo en Roeselare naar de vierde plaats. Westerlo telt 11 op 27, Westerlo heeft een punt minder.



Vorig seizoen was Christophe Bertjens goed voor twaalf doelpunten in de Proximus League.