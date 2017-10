Beerschot Wilrijk viert ook feest in Tubeke

© www.voetbalbelgie.be - DC

De koploper op bezoek bij de rode lantaarn. Beerschot Wilrijk liet geen steek vallen in Tubeke. Met 21 op 27 staan de mannekes van Marc Brys los op kop in de Proximus League.



Tubeke-Beerschot Wilrijk leek nochtans op een scoreloos gelijkspel af te stevenen. Maar drie minuten voor affluiten mikte Hernan Losada op de lat en Euloge Placca prikte in de rebound binnen. Het vierde doelpunt voor de 22-jarige Togolese aanvaller in acht wedstrijden.



Beerschot Wilrijk telt vijf punten meer dan OH Leuven. Cercle Brugge volgt op zes. Op de tiende speeldag is Cercle te gast op het Kiel.