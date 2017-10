Vermaelen denkt nog niet aan transfer

Thomas Vermaelen kwam vorig seizoen wat aan spelen toe bij AS Roma. Hij mocht zich terug bij FC Barcelona melden. Maar zijn laatste speelminuten in een officiŽle wedstrijd op clubniveau dateren al van 9 april.

"Het is een moeilijke situatie bij FC Barcelona", bevestigt de centrale verdediger tegenover Sporza. "Dat was op voorhand wel te verwachten. Maar ik probeer er het beste van te maken. In het voetbal kan het snel veranderen. Ik probeer fit te blijven en ben klaar als ze me nodig hebben."Door de afwezigheid van Vincent Kompany is de kans groot dat Vermaelen bij de Rode Duivels een basisplaats krijgt tegen BosniŽ-Herzegovina en Cyprus.Vermaelen (31) ligt nog tot midden 2019 onder contract in Camp Nou. "Ik denk nog niet aan januari, dus ik kan nu nog niets over mijn toekomst zeggen."