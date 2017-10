Meunier verwacht wel wat van Vanhaezebrouck

Hein Vanhaezebrouck moet Anderlecht terug hogerop loodsen, met beter voetbal. Als Anderlecht wil overwinteren in Europa moeten ze winnen bij Celtic en punten sprokkelen in eigen huis tegen PSG en Bayern München. Gemakkelijk is anders. PSG zakt in bloedvorm naar Anderlecht af.





"Ik ben ongeduldig om nog eens in België te spelen", stelt Thomas Meunier in Het Laatste Nieuws. "Misschien mag ik nog eens starten. We zien wel. Vorig jaar had ik het geluk om vaak te spelen in de Champions League door de blessure van Aurier. Dat was een heel mooie ervaring en ik zou ze graag herhalen.""Ik zag Anderlecht zondag nog aan het werk tegen Standard. Geen bijster goede wedstrijd. Ze zitten niet in hun beste periode, maar intussen hebben ze een nieuwe coach", citeert Het Nieuwsblad de voormalige speler van Club Brugge. "Ik denk wel dat Vanhaezebrouck iets kan bijbrengen.""Als een club een nieuwe coach haalt, is er altijd een boost. Het is dui­delijk dat Anderlecht niet in zijn beste vorm zit, al moeten we wel op onze hoede zijn. Vanhaezebrouck heeft de capaciteiten om daar iets neer te zetten."