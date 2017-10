Tien profclubs willen snelle afschaffing play-offs

© www.voetbalbelgie.be - DC

Club Brugge staat op kop in de Pro League met een mooie voorsprong op de andere titelfavorieten. Die klampen zich echter vast aan de play-offs, met de halvering van de punten. Vincent Mannaert pleit voor de afschaffing van de huidige competitieformat. Club Brugge staat niet alleen.



Uit een rondvraag van HLN bij de 24 profclubs blijkt dat Standard, Eupen, KV Kortrijk, Lokeren, KV Mechelen, Moeskroen, Waasland-Beveren, Zulte Waregem en Beerschot Wilrijk voor een afschaffing van de play-offs zijn.



OH Leuven, Cercle Brugge Roeselare, Tubeke en Westerlo vinden dat er moet nagedacht worden over een aanpassing van het huidige model.



Anderlecht, Antwerp, STVV en Lierse blijken geen uitgesproken mening te hebben.



KRC Genk, AA Gent, Sporting Charleroi, KV Oostende en Union St-Gilloise willen dat er niets wijzigt: zestien ploegen in eerste klasse A, play-offs en acht clubs in 1B.