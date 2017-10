Axel Witsel schept duidelijkheid over transfer

Meerdere grote namen trokken naar China, waar veel poen viel te rapen. Een aantal daarvan willen de Super League al terug verlaten. Het niveau van de competitie en het leven bevalt ze niet. Blijft Axel Witsel?



"Alles verloopt naar wens bij Tianjin Quanjian", vertelt hij aan Sporza. "We hebben twee keer verloren, maar we maken wel nog altijd kans op de Champions League. De top 3 kwalificeert zich. Wij staan nu op de vierde plaats, op 2 punten van de derde plaats."



"Op 4 november spelen we onze laatste wedstrijd. Daarna heb ik nog verplichtingen bij de nationale ploeg. Half november heb ik 6 weken vakantie. Dan is het tijd om mijn batterijen op te laden. Ik ga niet elders voetballen."



