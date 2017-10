Japanse international in januari naar STVV?

© www.voetbalbelgie.be - DC

Roland Duchâtelet verkocht een deel van zijn aandelen aan het Japanse DMM.com. Wellicht komt het tot een volledige overname. Daar zou een gevoelige budgetverhoging bij komen kijken. Wellicht strijken er ook wat Japanse spelers op Stayen neer.



De 21-jarige Japanner Yosuke Ideguchi zou in januari de nieuwste aanwinst van STVV gaan worden. Leeds United wil hem ook heel graag, maar lijkt de werkvergunning niet in orde te krijgen. De middenvelder van Gamba Osaka is ook een international bij Japan en hij kan via een clausule voor iets minder dan 800.000 euro de club verlaten.