Ex-speler nekt Westerlo: "Dit doet deugd"

Christophe Bertjens maakte afgelopen zomermercato de overgang van Lommel SK naar KVC Westerlo. Bij de Kemphanen vond de 24-jarige aanvaller dat hij te weinig speelkansen kreeg en trok naar reeksgenoot Union Saint-Gilloise. Woensdag ging Bertjens met Union op bezoek in 't Kuipje. 0-3 werd het voor de Brusselaars, Bertjens was goed voor een doelpunt en een assist.



"Dit doet echt wel deugd. Mijn passage is hier niet helemaal correct verlopen, dan is het normaal dat je wat extra geprikkeld bent. Wat er in Westerlo allemaal verkeerd is gelopen? Ik dacht dat ik hier belangrijk zou worden, maar al snel kwam er abrupt een einde aan dat verhaal", zegt Bertjens in Gazet van Antwerpen.



"Ik had het gevoel dat de trainer me links liet liggen en ben blij dat ik bij Union wel een kans krijg. Ik zit nu al aan drie goals en een assist. Dat toont aan dat ik de juiste keuze heb gemaakt, niet?"











MK