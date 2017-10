Jan Ceulemans: "Dan is het grote probleem"

De Rode Duivels wonnen met 1-2 op het veld van Griekenland en kwalificeerden zich zo voor het WK van volgend jaar in Rusland. Ondanks de kwalificatie en zege klonk er achteraf kritiek over het spel van de nationale ploeg. Jan Ceulemans weet hoe dat het komt.



De 'Caje' haalde in 1986 de halve finale op het WK in Mexico. "Het grote probleem is dat het verwachtingspatroon helemaal anders is. Wij waren een counterploeg die nooit veranderde van systeem en stoelde op een stevige organisatie. Wij hadden nooit een ploeg die dominant voetbal kon brengen, en dat werd van ons ook niet verwacht. In onze tijd waren ze al tevreden als we wonnen. Nu moeten ze winnen met goed voetbal", aldus Ceulemans tegenover Sport/Voetbalmagazine.















MK