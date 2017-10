Wesley Sonck als trainer aan de slag in 1A?

Wesley Sonck is naast analist ook actief als (jeugd)trainer bij de KBVB en KRC Genk. Gaat de 39-jarige ex-aanvaller weldra aan de slag als T1 bij een club in 1A of 1B?



"Ik heb er nog nooit zo over nagedacht. Eerlijk waar. Ik ben 39 jaar en wat ik nu doe bij Genk en als analist, dat doe ik al vier jaar. Dat geeft structuur. Ik vind het ook leuk om te doen. En ik leer enorm veel. Van Gert Verheyen bijvoorbeeld, die ik bij de Voetbalbond en als analist regelmatig zie. Ik vind het goed dat ik bij de jeugd ben begonnen. Je kunt snel hoofdtrainer worden en twee maanden later buiten liggen. Vraag het maar aan Glen De Boeck en Bob Peeters. Die zijn op jonge leeftijd in eerste elftallen gestart. Ze waren eerst gelanceerd, maar hebben het nu moeilijk. Ik wil dat niet meemaken", aldus Sonck tegenover De Weekkrant



"Ik heb van niets schrik. Maar wil ik nu wel trainer worden? Dat weet ik echt niet. Ik steek nu al zoveel tijd in het bekijken van beelden, en dat is dan nog ‘maar’ bij de jeugd. Stel dat ik trainer zou worden en mensen zouden verkondigen dat ik niet bezig zou zijn met mijn job. Ik weet niet hoe ik daarop zou reageren. Kijk, ik sta nu één keer per week op het veld en ik vind dat de max. Ik ben nog fit en kan ook nog meedoen. Iets uitleggen is vaak niet genoeg, het af en toe voordoen is ook belangrijk. Ik geniet daarvan."







MK