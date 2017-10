Mathew Ryan en keeper KRC Genk doen geen goede zaak

In de strijd voor deelname aan het WK 2018 in Rusland kwam AustraliŽ niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen SyriŽ. Vanwege de oorlogsperikelen werd die wedstrijd in MaleisiŽ afgewerkt.



Mathew Ryan stond onder de lat, Danny Vukovic zat in de dug-out.



AustraliŽ kwam na vijf minuten op voorsprong via Robbie Kruse, op aangeven van Matthew Leckie. Kort voor het einde van het duel bepaalde Omar Al Somah echter de eindstand op 1-1.



De return staat dinsdag in Sydney op de rol. Slaagt SyriŽ erin om het tweeluik winnend af te sluiten. In de volgende ronde wacht dan een ontmoeting met de nummer vier uit de Midden- en Noord-Amerikaanse kwalificatiegroep.



