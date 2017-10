Vanderbiest: "Lonen zijn betaald bij Lierse"

Vorig seizoen hoogvlieger in Eerste Klasse B, nu in degradatiegevaar. Met Dylan De Belder (21 goals) en doelman Mike Vanhamel speelde Lierse twee belangrijke pionnen kwijt. Maar er kwamen nieuwe spelers bij. Valt die terugval dan te verklaren door de 'in verkoop stelling' door Samy Maged?

De Egyptische topman van Wadi Degla gaf weken geleden aan dat hij af wil van Lierse. Wie wordt de nieuwe eigenaar? Welke ambitie hoort daar bij? Duikt er wel een valabele overnemer op?"We zijn wat kwaliteit kwijt, maar in principe is er nog genoeg om mee te strijden voor de vierde plaats", stelt trainer Frederik Vanderbiest na de 2-0 nederlaag tegen Roeselare."Over die onzekerheid mogen de spelers niet klagen. De infrastructuur is nog altijd goed, de lonen worden betaald, en je weet dat die onzekerheid wel opgelost zal worden. Het sportieve loopt niet goed, zo simpel is dat."In negen wedstrijden sprokkelde Lierse slechts zeven punten. Zondag wacht een cruciale match, thuis tegen rode lantaarn Tubeke.