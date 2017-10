Ex-voorzitter van Jacky Mathijssen spuwt naar Belg (VIDEO)

Elf dagen. Zo kort was het tweede Griekse avontuur van Jacky Mathijssen. Bij AEK Larissa was er weinig kans op slagen, met een - zacht uitgedrukt - flamboyante voorzitter boven je dak. Dat bleek ook in de wedstrijd tegen PAOK.



AEK Larissa staat op de voorlaatste plaats en boekte een 1-1 gelijkspel. Na het laatste fluitsignaal was er wat tumult aan de zijlijn. Voorzitter Alexis Kougias was er - toeval of niet - ook weer bij, en spuwde naar Omar El Kaddouri. De Belgische Marokkaan genoot zijn jeugdopleiding bij Anderlecht.



Pech voor driftkikker Alexis Kougias, de televisiecamera's draaiden lustig mee...







DC