Wilmots krijgt nog snel een nieuwe assistent

In de aanloop naar de twee laatste WK-voorrondematchen heeft de voetbalbond van Ivoorkust Kolo Touré aangesteld als assistent van Marc Wilmots. Touré was trainer van de beloften en maakt deel uit van de technische staf van Celtic.



De Olifanten hebben hun lot niet in eigen handen. Ivoorkust moet de drie punten pakken in Mali, en Marokko moet in eigen huis onderuit gaan tegen Gabon.



Winnen beide ploegen, dan valt de beslissing op de laatste speeldag, in een onderling duel.