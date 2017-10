Celstraf voor ex-speler Chelsea en Real Madrid

Ricardo Carvalho is door de Spaanse justitie veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven maanden plus een boete van 142.822 euro.



De 39-jarige centrale verdediger van het Chinese Shanghai SIPG boet voor het verzwijgen van inkomsten uit portretrechten. Het Openbare Ministerie had een celstraf van één jaar en 300.000 euro boete geëist.



Maar hij komt er dus met zeven maanden en 142.822 euro vanaf. Ricardo Carvalho zou de straf aanvaard hebben.



In Spanje worden celstraffen onder de 24 maanden omgezet in een voorwaardelijke straf, mits het een eerste overtreding betreft. Carvalho moet dus niet achter slot en grendel plaatsnemen en kan in China geld blijven verdienen.



Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar en onder meer Marcelo kwamen al in opspraak met het ontduiken van belastingen.



Carvalho speelde bij FC Porto, Chelsea, Real Madrid en AS Monaco. Hij wam aan 89 interlands met Portugal.

