KV Mechelen met extra troef tegen Anderlecht?

Sinds februari moest KV Mechelen het zonder Dimitrios Kolovos doen. De Griekse offensieve middenvelder is na ruim zeven maanden opnieuw inzetbaar.



"Zeven maanden lang kon ik niet doen waar ik van hou - als ik niet kan voetballen, ben ik niet gelukkig. Maar op wat stijfheid na is die ellende nu voorbij. Daarvoor wil ik iedereen van KV Mechelen bedanken, van de kinés tot de fans. Ze hebben me enorm gesteund, nu is het tijd om iets terug te geven", zegt Kolovos tegenover Gazet van Antwerpen.



Op vrijdag 13 oktober ontvangt KV Mechelen landskampioen RSC Anderlecht. Met Kolovos in de ploeg? "Ik hoop het echt!", besluit Kolovos.



Malinwa nam de 24-jarige Griek definitief over van Olympiakos. Hij tekende een contract tot medio 2020.



MK