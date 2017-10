Sterkhouder STVV betreurt vertrek bij Standard niet

In de winter van 2016 trok Alexis De Sart van Standard naar STVV. In het eerste half jaar op Stayen kon de 20-jarige middenvelder zijn stempel nog niet drukken, mede door de concurrentie van Pieter Gerkens en Stef Peeters. Dit seizoen is De Sart een van de sterkhouders op het Truiense middenveld. Spijt van zijn overgang heeft hij allerminst.



"Ik heb absoluut geen spijt van mijn keuze om Standard te verlaten. Als ik daar was gebleven, dan stond ik niet waar ik nu sta. Het was nodig om daar te vertrekken", aldus De Sart tegenover La Dernière Heure.



"Standard, dat is het verleden. Zij leven hun leven en ik het mijne." De Sart stond dit seizoen iedere wedstrijd aan de aftrap bij de Kanaries. Hij ligt nog tot medio 2020 onder contract op Stayen.







MK