"Ivoorkust heeft spijt van keuze voor Wilmots"

Marc Wilmots krijgt steun van Kolo Touré om de laatste twee matchen in de WK-voorronde af te werken. Ivoorkust trekt vrijdagavond naar Mali. Een maand later komt Marokko op bezoek. Met nog twee speeldagen voor de boeg voeren de troepen van Marc Wilmots poule C aan.



Volgens Adamah Kahlil, journalist van Fraternité Matin, is de aanstelling van Kolo Touré een signaal van de Ivoriaanse voetbalbond.



"Ik denk dat ze op deze manier druk willen zetten op de bondscoach. Volgens mij hebben ze al spijt van hun keuze voor Wilmots. Ze geloven niet echt in hem. Als we niet winnen tegen Mali, zullen er veranderingen komen in de technische staf."



"Daarom niet Touré als bondscoach - hij heeft nog iets te weinig ervaring als trainer én heeft niet de nodige diploma's", stelt Kahlil tegenover Het Laatste Nieuws.









MK