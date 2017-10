Sonck onder indruk van Rode Duivel: "Een monster"

Wesley Sonck speelde in de nationale ploeg nog samen met Romelu Lukaku. De ex-aanvaller en huidig analist was danig onder de indruk van 'Big Rom'.



"Lukaku is een monster. Hij was 16 en ik 32 toen ik mijn laatste interland speelde. Hij kwam tegen Kroatië mijn plek innemen in de spits en ik schoof een rij achteruit. 'Wat is me dat voor een beer', dacht ik. Ik wist toen wel dat het met mij gedaan was", lacht Sonck in De Weekkrant.



"Ik moest die match plots op het middenveld spelen, tegen Modric en Rakitic. Dat was me wat. Ik kende mijn kwaliteiten, hé. Die lagen niet op het middenveld."









MK