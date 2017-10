Waarom Tony Watt voor Oud-Heverlee Leuven koos

Op zijn achttiende haalde Tony Watt de wereldpers. De Schot lukte voor Celtic in de Champions League tegen FC Barcelona de winning goal (2-1). Nadien belandde hij op huurbasis bij Lierse SK. Standard trok hem in de zomer van 2014 definitief aan, maar dat werd geen succes. Uitleenbeurten aan Charlton Athletic Cardiff City, Blackburn Rovers en Hearts volgden. Afgelopen zomermercato trok Oud-Heverlee Leuven hem aan. De intussen 23-jarige Schot legt zijn keuze voor de ambitieuze 1B'er uit.



"De echte reden waarom ik OHL verkoos boven andere clubs, was omdat ik op zoek was naar stabiliteit, ongeacht de divisie", aldus Watt via talkingbaws. "Ik heb bovendien in het verleden samen met Wim de Corte (bij Charlton Athletic, red.), de technische directeur, gewerkt en na een gesprek wist ik wat ik zou krijgen."



"Ik geloof niet dat er veel 23-jarigen zijn (ik was 19 jaar toen ik hier eerst naar België kwam), die naar het buitenland zouden gaan bereid zijn om alles achter te laten voor een nieuw leven. Maar het is een project waar ik echt in geloof."



Na negen speeldagen staat OHL op de tweede plaats in 1B.







