"Normaal dat Vanderhaeghe Anderlecht weigerde"

Hein Vanhaezebrouck werd bij landskampioen RSC Anderlecht aangesteld als nieuwe T1. Karim Belhocine is T2. Aanvankelijk wou Vanhaezebrouck Yves Vanderhaeghe naar het Astridpark halen, maar die bedankte voor de aanbieding en ging in op het aanbod om T1 te worden bij AA Gent. Een logische beslissing volgens Frederik Vanderbiest.



"Ik denk wel dat Yves deze mooie kans verdient om weer een stapje vooruit te zetten. Hij haalde al opmerkelijke resultaten bij Kortrijk en Oostende. Dat hij de taak als T2 bij Anderlecht naast zich neerlegt, is dan ook niet meer dan normaal", aldus Vanderbiest tegenover Krant van West-Vlaanderen.

















MK