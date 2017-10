Martinez over vervanger Lukaku: "Drie opties"

Romelu Lukaku is niet tijdig fit voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina. Roberto Martinez laat niet in zijn kaarten kijken over wie zijn vervanger wordt.

Wie moet Romelu Lukaku vervangen tegen Bosnië? Dries Mertens Michy Batshuayi Divock Origi Andere speler Bekijk resultaten

"We hebben drie opties om Lukaku te vervangen: Origi, Batshuayi en Mertens", citeert La Dernière Heure de bondscoach. "Origi is niet diegene die qua stijl het meest op Lukaku lijkt. Al mijn spitsen hebben een erg verschillende stijl. We zullen morgen wel zien."Het middenveld lijkt wel al ingevuld. "De Bruyne heeft in Griekenland naast Fellaini gespeeld toen we Hazard ingebracht hebben. Het is goed om hem weer op die positie te zien."