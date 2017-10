Chelsea mikt op 785 miljoen euro

© www.voetbalbelgie.be - DC

In de afgelopen twee seizoenen kwam Chelsea uit op afgerond 370 miljoen euro aan commerciŽle inkomsten, dus zonder transfers. Met de komst van een nieuwe commercieel directeur, Chris Townsend, willen de Blues die som verdubbelen!



Chelsea mikt tegen 2025 op 785 miljoen euro. Nieuwkomer Chris Townsend doet in de Financial Times zijn strijdplan uit de doeken. Van twaalf naar dertig grote sponsors, die ook hogere bedragen op tafel moeten leggen.



Yokohama en Nike betalen nu 136 miljoen euro per seizoen om op de shirts te staan. Chelsea komt nu na Manchester City (200 miljoen) en Manchester United (304 miljoen).