Programma tiende speeldag in 1B

Het Kiel stroomt vandaag goed vol voor de clash tussen Beerschot Wilrijk en Cercle Brugge. De mannen van Marc Brys tellen 21 op 27 en kunnen weer dichter bij de eerste periodetitel komen. Eerste achtervolger OHL speelt thuis tegen Westerlo.







Speeldag 10 in de Proximus League:



Beerschot Wilrijk staat op kop met 21 punten. OHL (16) en Cercle Brugge (15) maken met Roeselare (13) de top vier compleet. Union St-Gilloise (11), Westerlo (10), Lierse (7) en Tubeke (5) draaien in de rechterkolom mee.Het wordt ook uitkijken naar de clash tussen Lierse en Tubeke op het Lisp. Blijft de rode lantaarn in handen van Tubeke? Bij Lierse vloog Frederik Vanderbiest aan de deur en krijgt de 24-jarige Will Still een kans als interim-coach.Zaterdag 20u30: Beerschot Wilrijk - Cercle BruggeZondag 14u30: Lierse - Tubeke en Roeselare - Union St-GilloiseZondag 18u: OH Leuven - Westerlo