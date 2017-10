Preud'homme is duidelijk over Anderlecht

© www.voetbalbelgie.be - DC

Anderlecht haalde zwaar uit om Hein Vanhaezebrouck in huis te halen. Een afkoopsom van 500.000 euro, anderhalf miljoen euro bruto per jaar, een driejarig contract. Michel Preud'homme was ook 'vrij'.



De voormalige trainer van Standard en Club Brugge heeft echter goed nieuws voor de fans van die clubs. Een avontuur bij Anderlecht komt er niet.



"We respecteren elkaar, maar we zijn niet voor ­elkaar gemaakt, denk ik. Zij zeggen dat en ik zeg dat ook. Na Standard, Gent en Brugge ook nog Anderlecht trainen, dat ligt heel moeilijk", stelt Preud'homme in Het Nieuwsblad.