Vier Belgische clubs gelinkt aan twee broers

Na Laurent Jans (Waasland-Beveren) en Anthony Moris (KV Mechelen) zouden nog twee Luxemburgse internationals aan de slag kunnen in de Pro League. Volgens Tageblatt genieten de broertjes Thill belangstelling van vier eersteklassers.



Het Luxemburgse voetbal zit wat in de lift. Tegen Wit-Rusland boekten ze in de WK-voorronde een vier op zes. Tegen Frankrijk bleef het 0-0. Met Tim Hall en Aurelien Joachim -allebei Lierse - zijn er nog twee spelers in het Belgische profvoetbal actief.



Sébastien en Olivier Thill zouden Progrès Niederkorn kunnen ruilen voor Waasland-Beveren. Sporting Lokeren, Standard en AA Gent worden ook genoemd.



Niederkorn kegelde Glasgow Rangers afgelopen zomer uit de Europa League met twee overwinningen.



Olivier Thill (20) is bezig aan zijn derde seizoen in de eerste ploeg van Progrès Niederkorn. Zijn broer (23) speelt ook op het middenveld. Hij is geen vaste klant bij de nationale ploeg.