Jan Vertonghen: "Dat zijn fabeltjes"

In zijn 96ste interland maakte Jan Vertonghen een uitschuiver, die hij wat later goedmaakte met een doelpunt met zijn rechtervoet. Vertonghen beende recordhouder Jan Ceulemans bij. Tegen Cyprus komt hij alleen op kop.



Eden Hazard bood tegen BosniŽ-Herzegovina zijn aanvoerdersband aan. Jan Vertonghen ging daar niet op in.



"Het was heel vriendelijk van Eden en het siert hem dat hij dat gebaar stelde", citeert Het Nieuwsblad de linksachter. "Ik heb hem er ook voor bedankt. Maar ik ben een speler van het team en Eden is onze aanvoerder, dus ik heb niet de ambitie de band te vragen."



"Ik heb zelfs gelezen dat ik gevraagd zou hebben om dinsdag met een shirt met nummer 97 te spelen. Daar klopt ook niks van. Het zijn fabeltjes. Ik wil gewoon mijn wedstrijden spelen zoals de vorige 95 keer."

DC