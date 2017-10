Batshuayi: "Vier topspitsen bij Rode Duivels"

Romelu Lukaku was er niet bij tegen BosniŽ. De bal vloog toch vier keer tegen de netten. Michy Batshuayi zat niet goed in de wedstrijd, maar hij pikte wel een doelpunt mee.



"Het was nog maar mijn tweede basisplaats met Roberto Martinez als bondscoach", stelt de aanvaller van Chelsea. "Het was belangrijk mijn efficiŽntie te tonen en te scoren en dat is gelukt."



"Iedereen weet dat we behalve Romelu Lukaku nog drie topspitsen hebben. We zijn alle vier goed en sterk, alleen is het jammer dat we niet allemaal onze kans krijgen."



DC