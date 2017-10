Geen Fellaini en Carrasco tegen Cyprus

Axel Witsel is tegen Cyprus terug inzetbaar na een schorsing, misschien haalt Romelu Lukaku deze match ook nog. Roberto Martinez moet het wel al zeker zonder Yannick Carrasco en Marouane Fellaini doen.



Fellaini kreeg een Bosnische tegenstander met het volle gewicht op zijn knie en liep daarbij een letsel aan de mediale band van de linkerknie op. Hij is nu voor enkele weken out en mist dus de interland tegen Cyprus en de topper tegen Liverpool.



Voor Josť Mourinho is dit slecht nieuws. Manchester United heeft een druk schema voor de boeg en mist met Paul Pogba al een middenvelder.



Yannick Carrasco loopt er ook niet bij tegen Cyprus. De flankspeler van Atlťtico Madrid pakte tegen BosniŽ-Herzegovina zijn tweede gele kaart van de WK-kwalificatiereeks.



DC