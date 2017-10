Costa Rica pakt WK-ticket in 95ste minuut

Ex-Buffalo Bryan Ruiz en zijn ploegmaten hadden in de thuismatch tegen Honduras nog een punt nodig om zeker te zijn van deelname aan het WK 2018 in Rusland. Na 94 minuten was het echter 0-1. Verdediger Kendall Waston kroonde zich nog tot held van de natie.



Costa Rica maakte een verstijfde indruk. Die stress nam nog toe nadat Eddie Hernandez de 0-1 binnenkopte. Maar in de slotseconden van de extra tijd daverde het toch nog in San Josť.



Waston kopte een voorzet van Ruiz tegen de towuen. De sprongkracht en timing van de verdediger waren indrukwekkend.



Met nog ťťn speelronde te gaan is Costa Rica nu zeker van het WK, met zestien punten. Het land kan niet meer ingehaald worden door Panama en Honduras, die beiden tien punten hebben.



Costa Rica heeft zich als dertiende land voor het WK 2018 geplaatst. Rusland, BraziliŽ, Iran, Japan, Mexico, BelgiŽ, Zuid-Korea, Saudi-ArabiŽ, Duitsland, Engeland, Spanje en Nigeria gingen hun voor.



Op het WK 2014 in BraziliŽ sneuvelden ze tegen Nederland.

