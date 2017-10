OFFICIEEL: Pirlo hangt voetbalschoenen aan de haak

Eind december stopt Andrea Pirlo met voetballen. De 38-jarige Italiaanse middenvelder speelt sinds de zomer van 2015 bij het Amerikaanse New York City FC.



“Ik voelde dat mijn tijd is gekomen. Als je iedere dag wel een fysiek probleem hebt en niet meer kunt trainen zoals je wilt, dan is het op mijn leeftijd genoeg geweest”, aldus Pirlo tegenover La Gazzetta dello Sport.



Pirlo was actief bij Brescia, Inter, Reggina, AC Milan en Juventus.







MK