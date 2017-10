Advocaat gelooft in mirakel met Oranje

Nederland moet met 7-0 winnen tegen Zweden als het de barrages wil halen. Een mirakel waar bondscoach Dick Advocaat nog in gelooft.



"De realiteit is dat het heel moeilijk wordt, maar het is nog niet voorbij", aldus Advocaat tegenover NOS Sport. "De wedstrijd moet nog altijd worden gespeeld. 6-0 is haalbaar! Moet het 7-0 zijn? Dan maken we er nog eentje bij."



In groep A voert Frankrijk de rangschikking aan met 20 punten, Zweden heeft een puntje minder. Nederland staat derde met 16 punten.



