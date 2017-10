Michy Batshuayi: "Nog nooit meegemaakt"

De Rode Duivels toonden zich met 3-4 te sterk voor BosniŽ-Herzegovina. Michy Batshuayi verving de geblesseerde Romelu Lukaku. Hij bedankte Roberto Martinez voor het vertrouwen en maakte de 2-2.



"De coach heeft altijd vertrouwen in mij gehad. Tijdens moeilijke momenten heeft hij altijd met mij gepraat. Als hij mij minuten geeft zoals vandaag, moet ik hem daarvoor bedanken", aldus Batshuayi tegenover RTBF.



"Het was een groot gevecht. Ik heb zelden een veld zoals dit meegemaakt, ik denk zelfs nooit. Het was een 'patattenveld', maar toch probeerden we er goed op te voetballen."











MK