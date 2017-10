Analist onder indruk van drie Rode Duivels

Na een knotsgekke wedstrijd zegevierden de Rode Duivels op bezoek bij BosniŽ-Herzegovina. Analist Philippe Albert was onder de indruk van drie Belgen.



"De jeugd scoorde punten, Dendoncker en Tielemans deden hun werk. Ik vond Tielemans zeer goed omdat hij het spel vooruit liet gaan, Dendoncker was soberder maar hij deed het goed in de recuperatie. Martinez kan tevreden zijn over beiden", aldus Albert tegenover RTBF.



Ook Michy Batshuayi kon Philippe Albert bekoren. "Hij kende een moeilijke eerste helft, waar hij altijd had moeten scoren. In de tweede helft ging het een stuk beter en toonde hij zijn sterke punten: snelheid, diepgang en ook als pivot speelde hij goed. Met 5 goals in 12 wedstrijden voor de Rode Duivels kan hij mooie cijfers voorleggen. Hij toonde een uitstekend alternatief te zijn voor Lukaku."







MK