Rode Duivels liever geen reekshoofd bij WK-loting?

De Rode Duivels zijn zeker reekshoofd als ze dinsdag winnen tegen Cyprus. Analist Peter Vandenbempt heeft zijn twijfels of dat zo'n groot voordeel zou zijn indien de Belgen in pot 1 ingedeeld worden.

"De Rode Duivels willen allemaal heel erg graag reekshoofd worden. Die eerste pot bij de loting geeft een zekere status en je ontloopt landen zoals BraziliŽ en Duitsland", aldus Vandenbempt tegenover Sporza."Maar je hebt ook stilaan een hallucinante tweede pot. Je kan reekshoofd zijn, maar toch ingedeeld worden bij Spanje, Frankrijk, ItaliŽ, Chili, Colombia of Uruguay. Het hoeft niet noodzakelijk een groot voordeel te zijn om in pot 1 te zitten. In pot 2 kan je ook gekoppeld worden aan Polen, Zwitserland of Rusland.""En de Belgen hebben al ongelofelijk veel meeval gehad bij de lotingen", merkt Vandenbempt op. "Er zijn dus voor- en tegenstanders voor dat statuut als reekshoofd."