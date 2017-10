Michy Batshuayi kan analist niet overtuigen

Michy Batshuayi kreeg tegen BosniŽ-Herzegovina een basisplaats van bondscoach Roberto Martinez. 'Batsman' verving de licht geblesseerde Romelu Lukaku. In de tweede helft lukte de Chelsea-aanvaller de 2-2. Analist Peter Vandenbempt oordeelt over zijn prestatie.



"Hoe ik Michy Batshuayi als vervanger van Romelu Lukaku vond? Zijn doelpunt heeft veel goedgemaakt. Het was een typische Batshuayi-goal: hij staat vaak op de goeie plaats en is echt wel een afwerker", aldus Vandenbempt tegenover Sporza.



"Het is vreemd dat ik het zeg voor iemand die al een karrenvracht aan goals gemaakt heeft in de Premier League, maar intrinsiek is Batshuayi misschien wel onze beste afwerker. Zijn wedstrijd zelf vond ik een heel stuk minder, zeker als je die zou vergelijken met Edin Dzeko, de man aan de overkant. Batshuayi had het toch heel erg moeilijk tegen niet de beste verdedigers van de wereld. En dat is nog een eufemisme."



"Ik zou zeggen: Batshuayi heeft hard zijn best gedaan en zijn goal heeft veel goedgemaakt, maar de hiŽrarchie bij de spitsen is in elk geval niet op zijn kop gezet door zijn prestatie zaterdag."

MK