Van Wijk geluksbrenger voor KSV Roeselare?

Een trainerswissel levert meestal weinig verbetering op, bij KSV Roeselare denken ze daar op dit moment anders over.

De West-Vlamingen haalden Dennis van Wijk - pas ontslagen bij OHL - terug naar Schiervelde. Na een 2-0 overwinning tegen Lierse volgt een driepunter tegen Union St-Gilloise (1-0).Roeselare nam het heft in handen, maar veel doelgevaar leverde dat niet op. Brouwers trapte in de 76ste minuut echter een vrije trap naast Nicaise Kudimbana binnen.Met die zes op zes pakt Roeselare de vierde plaats steviger in handen. Met 16 op 30 tellen ze vijf punten meer dan de eerste achtervolger. Van Wijk ziet zijn ploeg bovendien tot op vijf punten naderen van koploper Beerschot Wilrijk, dat op het Kiel met 0-3 onderuit ging tegen Cercle Brugge.