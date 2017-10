Lierse verder met 24-jarige trainer?

Geen Frederik Vanderbiest meer bij Lierse. Tegen Tubeke nam Will Still de coaching voor zijn rekening. De voormalige videoanalist van STVV en Standard leidde Lierse naar een gelijkspel tegen Tubeke. Wat brengt de toekomst?

De interim-coach is nog maar 24 jaar. Op die leeftijd voor de leeuwen - Lierse staat voorlaatste in 1B - geworpen worden, is niet evident."Ik doe dit met plezier, maar niet mijn leeftijd of mijn persoon is belangrijk, wel de ploeg", stelt Will Still via het clubkanaal. "We moeten de positieve punten meepakken naar de volgende match, om zo verder te groeien als ploeg. Ik wil de supporters bedanken voor hun steun.""Wat de toekomst brengt? De club zoekt een nieuwe trainer. We zullen wel zien wat er volgt. Als het moet zal ik verder doen."