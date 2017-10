Teodorczyk mag van het WK 2018 dromen

© www.voetbalbelgie.be - DC

Met een 4-2 zege tegen Montenegro, met 58.000 toeschouwers in de tribune, verkreeg Polen zekerheid over deelname aan het WK in Rusland. Lukasz Teodorczyk keek toe vanuit de dug-out.



Krzysztof Maczynski en Kamil Grosicki scoorden binnen het kwartier. Maar in het slotkwartier kantelde de partij. Stefan Mugosa zorgde met een wereldgoal voor de aansluitingstreffer. Met een omhaal werkte hij de bal in het Poolse doel. De gelijkmaker viel vijf minuten later door Zarko Tomasevic.



Even stond WK-deelname op de tocht voor Polen, maar stelde Robert Lewandowski orde op zaken. Filip Stojkovic maakte ook nog een eigen doelpunt.