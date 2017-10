Onyekuru al in januari weg bij Anderlecht?

© www.voetbalbelgie.be - DC

Bij Anderlecht moeten ze rekening houden met een vervroegd vertrek van Henry Onyekuru. De Nigeriaanse aanvaller tekende afgelopen zomer een contract bij Everton. Om extra ervaring op te doen mocht Onyekuru aan de slag bij Anderlecht.



Maar het loopt niet goed bij Everton. De ploeg van Ronald Koeman staat pas op de zestiende plaats in de Premier League.



Henry Onyekuru doet het goed bij Anderlecht. Volgens 90 Minutes Goal wil Everton Onyekuru in de wintermercato naar Engeland, als de voormalige goalgetter van AS Eupen een werkvergunning krijgt.