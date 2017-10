Ex-Rode Duivel: "Zo ver zie ik ze in Rusland geraken"

De Rode Duivels wonnen zaterdagavond met 3-4 op bezoek bij BosniŽ-Herzegovina. Dinsdag sluiten ze de WK-kwalificatiecampagne af met een thuiswedstrijd tegen Cyprus. Ex-Rode Duivel Branko Strupar is onder de indruk van de huidige generatie.



"Het zijn toch echte topspelers, hoor, als je dit kan brengen op een kapot veld, want dat lag er vreselijk bij. De tegengoals zijn voor een stuk ook daar aan te wijten, op een normaal terrein zou dit BelgiŽ niet overkomen", aldus Strupar tegenover Het Belang van Limburg.



"BelgiŽ heeft zoveel talent, op dat vlak hoort het zeker bij de top drie van de wereld. Of deze generatie beter is dan de mijne? Als ik eerlijk ben: toch wel, ja. Ik denk dat BelgiŽ in Rusland de halve finales zal halen. Mijn steun hebben ze alvast helemaal. Want de resultaten van KroatiŽ zijn op dit moment verschrikkelijk slecht."













MK