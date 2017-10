Ex-ploegmaat De Bruyne en Kompany nog zonder club

© www.voetbalbelgie.be - DC

Pep Guardiola had GaŽl Clichy, Aleksandar Kolarov, Pablo Zabaleta en Bacary Sagna niet meer nodig bij Manchester City. De vier dertigers gingen op zoek naar een nieuwe club. Sagna is de enige die nog zonder nieuwe werkgever zit.



AS Roma hengelde Kolarov binnen, Zabaleta kon de Premier League blijven bij West Ham United, en Clichy speelt nu bij het Turkse Basaksehir.



Leicester City toonde belangstelling voor Bacary Sagna, maar de voormalige Franse international kreeg er uiteindelijk toch geen contract. Torino dacht ook aan de 34-jarige rechtsachter.



Sagna wil nog graag een tweetal seizoenen meedraaien en hoopt snel een nieuwe club te vinden. Hij is transfervrij en deed een pak ervaring op: drie seizoenen AJ Auxerre, zeven bij Arsenal en drie bij Man City. Tel daar nog 64 A-interlands bij.