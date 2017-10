17-jarige debutant in doel bij Lierse SK

Lierse SK geraakte afgelopen weekend niet voorbij Tubeke (1-1). De amper 24-jarige Will Still posteerde Jari De Busser tussen de palen bij de Pallieters. De Busser is 17 jaar oud en kreeg de voorkeur op Nathan Goris.



"Ik wist pas 45 minuten voor aanvang dat ik zou spelen en dat bezorgde me wel wat zenuwen. Maar na enkele tussenkomsten steeg de adrenaline. Zeker toen de supporters mijn naam scandeerden", zei Jari De Busser tegenover Gazet van Antwerpen.



"Of ik hoop om maandag op bezoek bij Union tussen de palen te staan? Ik ben pas zeventien. Het is aan de coach om dat te beslissen. Kiest die voor Goris, dan zal ik de eerste supporter van Nathan zijn. Ik wil vooral dat Lierse uit dit dal geraakt. Al de rest is bijzaak."















MK