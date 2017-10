Club Brugge zes weken zonder verdediger

Bij leider Club Brugge moesten ze het acht speeldagen zonder Benoît Poulain zien te rooien. In de Slag om Vlaanderen tegen AA Gent kwam de 30-jarige Fransman een eerste keer in actie dit seizoen. Poulain blesseerde zich echter tegen de Buffalo's en staat opnieuw een tijdje aan de kant.



"Verdediger Benoît Poulain kwam pijnlijk ten val in de gewonnen competitiewedstrijd tegen AA Gent. Hij liep daarbij een ontwrichting van het schoudergewricht op. De Fransman speelde op karakter de wedstrijd uit maar staat nu toch zes weken aan de kant. We wensen Benoît een spoedig herstel toe", aldus Club Brugge via het officiële clubkanaal.



Poulain kwam in de winter van 2016 over van KV Kortrijk. Hij ligt nog tot medio 2019 onder contract bij blauw-zwart.









MK